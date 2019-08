Krijgen we een nieuwe Argentijnse clash tussen River Plate & Boca Juniors?

De finale van de Copa Libertadores moest vorig jaar in Madrid worden gespeeld, toen het gruwelijk fout ging in Buenos Aires bij de derby tussen Boca en River. Die zit er mogelijk weer aan te komen, dit keer in de halve finales.

Roma-legende Daniele De Rossi (36) koos voor een Argentijns avontuur bij Boca Juniors. © BELGAIMAGE