KSV Roeselare (1B) nog zonder T1 en versterkingen, maar de voorzitter blijft positief

Vijftien jaar geleden promoveerde KSV Roeselare voor het eerst in zijn geschiedenis naar de eerste klasse. Vijf seizoenen later degradeerde het weer. Nu probeert het als profclub te overleven in 1B. Het woord is aan voorzitter Yves Olivier.

Yves Olivier. © BELGAIMAGE