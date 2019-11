KV Kortrijk zegt dat het contract van zijn niet-speelgerechtigde aanvaller Faïz Selemani geschorst is.

Faïz Selemani is nog geen enkele keer betaald door KV Kortrijk, zegt clubmanager Matthias Leterme. Selemani tekende in augustus een driejarig contract bij KVK, maar de bond weigert hem speelgerechtigd te verklaren. 'Hij kan zijn verplichtingen als werknemer niet effectief vervullen', stelt Leterme. 'Het spelen van matchen is een standaardvoorwaarde van zijn contract. Dus waren wij genoodzaakt om zijn overeenkomst voorlopig te schorsen. Dat houdt in dat er geen betaling is.'

