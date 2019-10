Zeven maanden geleden nam selfmademan Frank Dierckens KV Oostende over. Een gesprek over de sympathieke kustploeg, zijn buikgevoel en een Toyota Corolla.

'Een bijzonder aangenaam mens, mijnheer.' Wie bij medewerkers van KV Oostende naar Frank Dierckens (58) informeert, de (niet meer zo nieuwe) voorzitter, krijgt ook off the record bijna steevast hetzelfde te horen. Vriendelijke man, altijd bereid om te luisteren, nuchter als het moet en goedlachs wanneer het kan. Authentiek en tegelijk ook trots dat hij vrijdagnamiddag journalisten en sponsors mag rondleiden door het Technogel Trainingscomplex, een logische volgende stap in de evolutie van stamnummer 31.

...