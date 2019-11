Thuiswedstrijden die aanvoelen als een verplaatsing. De Los Angeles Chargers (NFL) weten er alles van.

Het was een vreemd bericht, enkele weken geleden. De eigenaar van de Los Angeles Chargers, een meeloper in de National Football League, zou overwegen om zijn franchise te verhuizen naar... Londen, waar ze het splinternieuwe Tottenham Hotspur Stadium konden delen met de finalist van de Champions League. Sinds 2007 worden er NFL-matchen gespeeld in Londen - momenteel 3 per seizoen - en o...