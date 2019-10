LászlóBölöni, de oudste trainer in ons profvoetbal, verkondigt zijn visie. 'Goed voetbal is volgens mij niet altijd interessant voor het publiek.'

Sommige wekkers lijken wat later te zijn afgegaan, maar op de Bosuil is er op deze donderdagochtend toch al veel beweging. Terwijl de Rode Duivels zich voorbereiden op een galawedstrijd die hen definitief de kwalificatie voor het EK zal opleveren, leeft de Great Old in zijn eigen wereld. Op het menu van de dag staat een vriendschappelijke wedstrijd, waarvoor de interlandbreak de Antwerpse spelerskern niet al te veel heeft afgeroomd.

...