Een snuifje nostalgie, gekoppeld aan veel talent en een goeie mentaliteit. Wat kan Laurent Depoitre betekenen voor AA Gent?

Ontspannen stond hij donderdagavond in de catacomben van de Ghelamco Arena, de eenmalige international van KAA Gent. Laurent Depoitre, ooit basisspeler in Andorra en daar meteen doelpuntenmaker. Het waren zijn hoogdagen als voetballer, succesrijk bij Gent en in de brede kern van de nationale ploeg, ergens tussen Brazilië en Frankrijk in. Zijn hoofd groot op de gevel van zijn Arena, na de titel. Laat aan de top geraakt, maar er wél gesmaakt, zowel intern als extern. Een knuffelbeer, in de media wat terughoudend maar in de kleedkamer een vrolijke jongen die voor sfeer zorgde.

