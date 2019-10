Na zeven speeldagen staat Lierse Kempenzonen verrassend laatste in eerste amateurafdeling.

Yorik Torreele, CEO van Lierse Kempenzonen, zucht. Als het tegenvalt, valt ook alles tegen. Zaterdag kreeg geel-zwart in de slotfase van de thuismatch op het Lisp bij een 0-0 nog een kans, die er niet in ging, waarop Heist aan de overkant wél scoorde. Daar moet je in deze situatie vooral niet over blijven zeuren: 'Ik heb dat bij Antwerp ook meegemaakt, in het najaar van 2016. Belangrijk i...