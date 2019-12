Frédéric Vanheule is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

Zaterdag speelt Liverpool de finale van het WK voor Clubs tegen het Braziliaanse Flamengo. Voor de eindwinst zal manager Jürgen Klopp rekenen op zijn 29-jarige aanvoerder en routinier, Jordan Henderson.

Bij gesprekken over de 55-voudig Engels international Jordan Henderson komen vrijwel altijd het begrip 'als' en 'maar' naar voren. Want tegenover de bewonderaars van de controlerende middenvelder staan ook altijd minstens evenveel twijfelaars. Natuurlijk werkt Hendo keihard om aanvallen van de tegenstander te onderscheppen, maar technisch is hij wat minder ...