Het nieuwe NFL-stadion in Los Angeles is nu al een commerciële melkkoe.

Stan Kroenke mag zich nog maar eens in de handen wrijven. De 72-jarige Amerikaanse zakenman is via zijn holding al eigenaar van onder andere Arsenal (Premier League), LA Rams (NFL), Denver Nuggets (NBA), Colorado Avalanche (NHL) en de Colorado Rapids (MLS), maar ook zijn nieuw multifunctioneel stadion in Inglewood - vijftien kilometer van downtown Los Angeles - lijkt n...