Roberto Martínez kan dankzij de goeie kwalificatieronde van de Rode Duivels rustig achterover leunen bij de loting zaterdagavond in de Romexpo in Boekarest. Andere collega's zullen wat zenuwachtiger op hun stoel schuiven.

Vorige week dinsdag, iets voor middernacht. Kevin De Bruyne heeft er een uitstekende kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus opzitten: twee doelpunten, een assist en een paar minuten aanvoerderschap, in de periode tussen de applauswissel voor Eden Hazard (64e minuut) en zijn eigen vervanging door Dennis Praet (68e minuut). Na het feestje met de fans en wat nababbelen in de kleedkamer maakt hij zich klaar om weer richting Manchester te vertrekken. Even kruist hij nog de media en daar is het tijd voor wat bedenkingen rond het format van het komende EK. De Bruyne, open en eerlijk als altijd, vindt de manier waarop de loting wordt geleid maar niks. Het neemt alle fun weg.

