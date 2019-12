Lutz Pfannenstiel voetbalde op alle continenten: zijn wonderbaarlijke verhaal

Chris Tetaert Vaste medewerker Sport/Voetbalmagazine

Hij verstopte in Nieuw-Zeeland een pinguïn in de badkamer, werd in Brazilië van het veld gejaagd door een opgehitste aap en kreeg in Albanië vuurpijlen naar het hoofd. Lutz Pfannenstiel voetbalde in de zes FIFA-continenten. Een reconstructie in tien haltes, die begint op weg naar een gore cel in Singapore.

© belgaimage