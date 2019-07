Geert Foutré is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

Met Matthijs de Ligt zit Juventus verdedigend goed voor de komende tien jaar. Maar vormt De Nieuwe Muur een directe bedreiging voor Italianen Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini?

75 miljoen dokte Juventus voor de 19-jarige Nederlandse verdediger, die vorig jaar van Ajax te horen kreeg dat hij deze zomer voor 50 miljoen mocht vertrekken. Maar de fantastische CL-campagne, die Ajax tot de halve finales voerde, met Matthijs de Ligt in een uitblinkersrol, dreef die prijs flink op, gezien de status van de geïnteresseerde ploegen. Uiteindelijk trekt de verdediger niet naar PSG of Barcelona, maar naar de Italiaanse recordkampioen uit Turijn. Met 75 miljoen is hij de op twee na duurste verdediger uit de voetbalgeschiedenis, na Virgil van Dijk, die voor 8...