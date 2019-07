Ook KV Oostende ging langs bij verhuurkantoor Manchester City. En keerde terug naar de kust met Ante Palaversa, een Kroatische middenvelder.

Cameron Humphreys, een geboren Mancunian die met de U21 speelde, werd door The Citizens aan Zulte Waregem uitgeleend. Door de link met Vincent Kompany droomt ook Anderlecht van (betere?) huurlingen uit Manchester. En KV Oostende heeft er al eentje. De laatste punten en komma's waren net gezet, Ante Palaversa (19) mocht meteen op de foto met voorzitter Frank Dierckens en moest even later voor KVO TV uitleggen wat hij van België verwachtte.

A beautiful city

De middenvelder was blij dat hij zich opnieuw op het voetbal kon focussen, zijn nieuwe ploegmaat Goran Milovic had ook bij Hajduk gespeeld en Oostende was ' a beautiful city, vergelijkbaar met Split.' De stad aan de Noordzee net zo mooi als een pareltje aan de Dalmatische Kust? Een mens kan ook iets te veel zijn best proberen te doen ...

In januari was hij bij Hajduk voor om en bij de 6 miljoen euro weggekocht door Manchester City, dat hem meteen opnieuw verhuurde aan de trots van Split. Een gebruikelijke praktijk. In januari 2018 belandde Erik Palmer-Brown, een 21-jarig Amerikaan, bij KV Kortrijk. Zes maanden erna, na amper 9 wedstrijden, werd hij naar Breda gestuurd. Hij degradeerde met NAC naar de Keuken Kampioen Divisie, de tweede klasse, en wacht op zijn volgende bestemming. Het Etihad Stadium zal te hoog gegrepen zijn.

Net zoals het dat was voor Mathias Bossaerts, die in de zomer van 2016 van Manchester City naar KVO ging maar vorig seizoen met NEC in de Nederlandse tweede klasse voetbalde.

Die droom heeft Palaversa nog niet opgegeven. 'Hij leest het spel goed en voetbalt heel volwassen voor zijn leeftijd', klinkt het in Kroatië. De bedoeling was dat hij ook dit seizoen nog bij Hajduk zou voetballen, maar het leger scouts dat de Cityhuurlingen wekelijks opvolgt hoopt dat de balvaste verdedigende middenvelder zich in de Jupiler Pro League sneller zal ontwikkelen.