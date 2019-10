Manchester United is ook dit seizoen het spoor bijster. Wat loopt er mis?

Manicures in en rond Manchester hebben dezer dagen niet veel werk. Na acht speeldagen in de Premier League zijn de nagels van de supporters van Manchester United zo goed als afgebeten. Een blik op het klassement leert dat The Red Devils na 8 speeldagen op een schamele 12e plaats staan, met 9 punten op 24 en een doelsaldo van 9 goals voor en 8 tegen. Zondag komt de Kloppmachine van Liverpool op bezoek in Old Trafford. Geen leuk vooruitzicht voor de nagels van de fans.

...