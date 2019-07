Geen enkele Russische atlete is zó kritisch voor haar atletiekfederatie als Marija Lasitskene. En niemand springt hoger ook.

In Ostrava wipte Marija Lasitskene (26) over 2,06 meter, amper drie centimeter minder dan het wereldrecord van Stefka Kostadinova. Blanka Vlasic (2,08), Ljoedmila Andonova/ Anna Tsjitsjerova (2,07) en het kwartet Kajsa Bergqvist, Hestrie Cloete, Jelena Slesarenko en Ariane Friedrich (2,06) beten zich jaren de tanden stuk op het wereldrecord van de Bulgaarse, die in 1987 in Rome over 2,09 meter ging.

...