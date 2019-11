Nu Marius Noubissi na zijn operatie aan de adductoren en de lange revalidatie die daarop volgde eindelijk pijnvrij is, wil hij Beerschot alsnog aan de promotie naar 1A helpen. De Ontembare Leeuw vertelt zijn verhaal van vallen en opstaan.

Marius Noubissi (22): 'Ik ben geboren in Bafoussam, een stad in het Westen van Kameroen, de op drie na grootste van het land. Destijds was er ook een voetbalclub die in de eerste klasse uitkwam. Mijn vader speelde er en werd er zelfs international. Net als ik was hij een diepe spits: iemand met kracht en een goed schot in beide voeten, maar niet zo snel.

...