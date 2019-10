Wat voor assistent is Mbaye Leye bij Standard? Door naar zijn verleden als speler en als mens te kijken, wordt dat al duidelijker.

We schrijven 17 mei 2019. Een bedroevende play-off 2-wedstrijd tussen Excel Mouscron en Waasland-Beveren, met amper 2500 toeschouwers in de tribunes. Klokslag negen uur geeft Mbaye Leye een assist aan Taiwo Awonyi. Het is de allerlaatste keer dat hij beslissend is op een voetbalveld. Daar stopt het voor hem, na bijna 140 goals en een 50-tal assists in de Belgische competitie. In de 85e minuut verlaat de kapitein het veld. Het definitieve einde van Mbaye Leye als speler. Ondertussen weten we dat zijn beslissing op dat moment al weloverwogen was.

...