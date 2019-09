Na twee speeldagen in de Serie A is het duidelijk dat Dries Mertens en José Callejón bij Napoli in bloedvorm zijn.

' Float like a butterfly, sting like a bee. ' Het is een van de bekendste quotes van Muhammad Ali, de grootste bokser aller tijden die ondertussen al meer dan drie jaar geleden stierf. Het was een verwijzing naar zijn boksstijl: rond de tegenstander fladderen als een vlinder om dan toe te steken als een bij. Een beschrijving die dezer dagen perfect van toepassing is op Dries Mertens en José Callejón, de nummers 14 en 7 van Napoli.

De Belg en de Spanjaard zijn allebei 32, maar ze lijken in de fleur van hun leven te zitten. Voeg daar nog de altijd dartele Lorenzo Insigne aan toe en je krijgt een te duchten voorlinie, die elke verdediging uit verband kan spelen.

Sarristas

Een mooi voorbeeld daarvan was de vierde goal in de met 3-4 gewonnen wedstrijd op Fiorentina op de eerste speeldag van de Serie A. De drietand van Napoli stond tegenover een overmacht van zes verdedigers, maar toch vond Mertens, uitgeweken naar links, met een splijtende pass de inlopende Callejón op rechts die in één tijd voorzette naar Insigne, die de bal maar moest binnenknikken. Drie spelers, drie baltoetsen en bam, goal.

Het was een doelpunt dat nog de stempel droeg van Maurizio Sarri, intussen trainer bij Juventus. Mertens en Callejón worden in de Italiaanse pers niet voor niets 'sarristas' genoemd, naar hun vroegere leermeester.

Carlo Ancelotti, de huidige Napolicoach, heeft die door zijn voorganger ingeslepen patronen niet op een opgetrokken wenkbrauw onthaald, maar hij heeft ze gretig overgenomen. Hij heeft er wel een eigen accent aan toegevoegd: sneller op doel schieten vanop afstand.

Af te wachten valt hoe de 60-jarige trainer Hirving Lozano zal inpassen. De 24-jarige Mexicaanse spits, ook al een vinnig bijtje, kwam over van PSV voor 42 miljoen euro, een bedrag dat je normaliter niet uitgeeft voor een speler die de bank moet komen warm houden. Eén ding staat vast: het is opletten voor de bijen van Carletto. Felice Mazzu en de zijnen zijn gewaarschuwd.