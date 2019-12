Mick Schumacher is amper 20 en beëindigde net het F2-kampioenschap. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael brandt van de ambitie en wil zo snel mogelijk de F1 ontdekken.

De eerste Grote Prijs in de koningsklasse van de autosport die werd aangevat door Michael Schumacher (50), daarvoor moeten we al teruggaan naar 25 augustus 1991 op het circuit van Spa-Francorchamps. Toen zaten ze bij Jordan-Ford met de handen in het haar, aangezien vaste rijder Bertrand Gachot door een aanvaring met een Londense taxichauffeur was veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden. Met het toen 22-jarige Duitse talent Michael Schumacher werd teruggegrepen naar plan B. Hoewel die eerste race - na een hoopvolle zevende stek op de startgrid - al meteen eindigde in de openingsronde door een koppelingsprobleem, was ze toch de start van een succesrijke carrière. Want toen de ex-karter 21 jaar later zijn loopbaan voor gezien hield, werd hij beschouwd als de meest succesvolle Formule 1-rijder aller tijden. Hij werd wereldkampioen in 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 en 2004, hij boekte 91 zeges in 307 races, met 68 polepositions, 77 snelste ronden en maar liefst 155 podiumplaatsen.

