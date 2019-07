Milaan haalde de Olympische Winterspelen van 2026 binnen, maar dat project botst met de plannen van Inter en AC Milan om een nieuw stadion te bouwen.

Voor de derde keer worden de Olympische Winterspelen in Italië gehouden. De tandem Milaan-Cortina d'Ampezzo haalde het van Stockholm, de enige overgebleven rivaal. Cortina d'Ampezzo organiseerde de Winterspelen al eens in 1956, en 50 jaar later werden die in Turijn gehouden, wat een volledig vernieuwd Olympisch Stadion opleverde; voor even de thuisbasis van zowel Juventus als Torino, tot de Oude Dame zijn eigen Juventus Stadium betrok in 2011.

...