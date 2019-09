Ondanks het voetbalschandaal had Mogi Bayat nog nooit zo'n drukke zomer. Achter de schermen blijft hij het mooie weer maken in België, maar ook in Frankrijk. Een verslag van zijn 'vakantie'.

De auto glijdt over de snelweg. Het traject is niet lang, zo'n dertig minuten hooguit. Mogi Bayat rijdt op de automatische piloot, de blik gericht op zijn smartphone. Er is een transfer af te sluiten, dus naar de duivel met de verkeersveiligheid! Naarmate de spelersmakelaar vooruitgang boekt in het dossier, gaat zijn wagen steeds meer aan het slingeren op het asfalt en flirt hij enkele keren met de pechstrook. Telkens kijkt hij even op, dirigeert hij zijn voertuig opnieuw naar het midden van de weg en richt hij zich weer op het schermpje. Voor hij zijn bestemming bereikt heeft, is de zaak beklonken. 'Ik ben duizend doden gestorven', zegt iemand die erbij was, 'maar op nog geen half uur had hij die speler verkocht.'

...