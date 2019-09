De aanvaller van Lyon rijgt de goals aan elkaar en begint eindelijk naam te maken - letterlijk.

Het is niet eenvoudig om de naam Dembélé te dragen in de voetbalwereld. Wij denken meteen aan Rode Duivel Mousa (ex-Tottenham, nu in China), de Fransen eerder aan Ousmane, speler van Barça, wereldkampioen en de op vier na duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. Maar er is er nog één, die momenteel de pannen van het dak speelt in de Ligue 1: Moussa (met twee s'en), de midvoor van Olymp...