Anderlecht haalde met Nacer Chadli een zevende 'toptransfer' binnen.

Met Nacer Chadli haalde Anderlecht afgelopen weekend de ontbrekende schakel voor het team, dixit Marc Coucke. Twee maanden geleden kregen de Brusselaars vanuit de entourage van Chadli het signaal dat hij betere opties had dan Anderlecht, maar de Rode Duivel zwichtte uiteindelijk toch voor een terugkeer naar België. Vrijdag zat Chadli nog negentig minuten op de bank tijdens de 0-3-nederlaag tegen Olympique Lyon en het was duidelijk geworden dat hij geen toekomst meer had bij Monaco.

...