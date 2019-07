Makelaar Dejan Veljkovic heeft gezegd dat hij een luxehorloge schonk aan Johan Timmermans, de voormalige voorzitter van KV Mechelen.

Sport/Voetbalmagazine kon een proces-verbaal inkijken van de federale gerechtelijke politie waaruit blijkt dat spelersmakelaar Dejan Veljkovic gezegd heeft dat Johan Timmermans een Rolex van hem aannam. Timmermans, een advocaat, is de ex-voorzitter van KV Mechelen en een ex-lid van het Uitvoerend Comité van de voetbalbond. Veljkovic deed de uitspraak begin 2018 in een getapt telefoongesprek dat hij voerde met Thierry Steemans. Die was toen nog de financieel directeur van KV en wordt er zelf óók van verdacht persoonlijke voordelen te hebben overgehouden aan de intense samenwerking t...