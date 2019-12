Volgende week ontvangt SSC Napoli KRC Genk. Een gelijkspel vermijdt dat het een rampseizoen wordt voor de Zuid-Italiaanse ploeg die vooraf nochtans als outsider voor de titel getipt was.

Bijna onopgemerkt stappen ze van de spelersbus, een paar uur voor de Champions Leaguewedstrijd die Napoli speelt in Genk. Vrolijk kijken Dries Mertens en Lorenzo Insigne niet, al gelden zij op dat moment als dé vedetten van het team. De Belg staat op het punt het doelpuntenrecord van Diego Maradona te breken én is razend populair in eigen stad. Insigne is niet alleen één van Napoli's drie Italiaanse internationals (samen met verdediger Giovanni Di Lorenzo en doelman Alex Meret), maar ook de enige échte Napolitaan.

...