FC Barcelona, Real Madrid en Manchester City maken de 23-jarige Spanjaard van Napoli het hof.

'Ik heb 30 miljoen euro voor Fabián betaald en hij is een geweldige speler. Als Europese topclubs bereid zijn om 180 miljoen euro te bieden, dan kunnen we beginnen praten over de verkoop.' Aan het woord is Aurelio De Laurentiis, voorzitter van Napoli. De Spaanse middenvelder heeft nog een contract tot 2023 bij de Italiaanse club en naar verluidt is er géén opstapclausule voorzien. Maar da...