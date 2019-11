Er is meer belangstelling voor de matchen van de Red Flames dan voor die van de U21. De Beloften waren er nochtans bij op het recente EK en gingen winnen in en tegen Duitsland. Daar ligt nog een taak voor Johan Walem en de KBVB.

Stel u voor dat de Rode Duivels het voortaan opeens zonder Kevin De Bruyne, Eden Hazard of Romelu Lukaku zouden moeten doen. Het zou hetzelfde niet meer zijn. Onze Beloften kennen een gelijkaardig probleem. Vanwege de leeftijdsgrens moest de groep, die in juni aan het EK in Italië had deelgenomen, vernieuwd worden. Elias Cobbaut, Samuel Bastien, Alexis de Sart, Bryan Heynen, Siebe Schrijvers, Aaron Leya Iseka, Dodi Lukebakio, Isaac Mbenza: ze hebben allemaal hun houdbaarheidsdatum bereikt. Dat geldt ook voor Landry Dimata, afwezig in Italië door een blessure, maar de held van de voorronde.

...