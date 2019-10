Volgende dinsdagnacht start het nieuwe NBA-seizoen. Met voor het eerst in vijf jaar meer vragen dan antwoorden, na een stortvloed van verschuivingen in het tussenseizoen. Een voorbeschouwing, aan de hand van drie thema's.

De geïmplodeerde Warriors

Het was hét moment van de NBA-finals vorig seizoen. Kevin Durant, de ster van de Golden State Warriors, die in game five tegen Toronto zijn achillespees scheurde. De start van een enorme controverse: was Durant na een kuitverrekking, eerder in de play-offs, te vroeg teruggekeerd? Onder druk van de Warriors? Onder druk van 'hij is te soft'-verwijten op social media? Hadden dokters hem fout geadviseerd? Toen Durant uitviel, en een match later ook Klay Thompson met een gescheurde kruisband, zagen de Warriors dan ook de titel uit handen glippen. En zo kroonden de Toronto Raptors zich onverwacht tot NBA-kampioen.

...