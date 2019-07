Als laatste van de drie grote Amerikaanse sporten kunnen coaches van de NBA straks ook beslissingen van de scheidsrechters laten corrigeren.

In de Major League Baseball en de National Football League kregen coaches al de kans om een challenge aan te vragen, straks kan het ook in de NBA. Beperkt. In de baseballcompetitie één per wedstrijd en een tweede als de coach het bij het rechte eind heeft, in het American football twee per match en eventueel een derde als de coach twee keer gelijk had, maar de basketbalcoaches mogen slechts één challenge per wedstrijd aanvragen. Los van de herhalingen van het officiële Replay Center, dat beslist of spelers een twee- of driepunter scoorden en of een korf binnen de tijd viel. 'Dit is een nieuw en opwindend element voor onze sport', klonk het bij de Board of Governors van de National Basketball Association.

De logica zelve in een miljoenenbusiness, maar de NBA ging niet over één nacht ijs. De eerste experimenten met challenges dateren van 2014 in de D-League, het testlabo waar de NBA nieuwe technologieën of reglementen aan de haalbaarheid en wenselijkheid wil toetsen. Dat werd geen onverdeeld succes. Elke coach had recht op één challenge in de reguliere speeltijd, met een extra als hij gelijk had, en ook in de verlengingen kon de match twee keer worden onderbroken. Het was vaak lang wachten op herhalingen. In het seizoen 2013/14 duurde het nog 90 seconden om beelden opnieuw te bekijken, een jaar erna was de tijd beperkt tot 49 seconden en sindsdien minder dan 30 seconden.

Vijf jaar na de eerste experimenten worden challenges toch ingevoerd, maar in veel beperktere mate dan in de oorspronkelijke plannen. Voorlopig slechts voor één jaar, met een minimumaantal fases die mogen gechallenged worden. En tijdens de Summer League in Las Vegas wordt voor het eerst geëxperimenteerd met een connected basketball, een intelligente bal van Spalding met een ingebouwde chip die allerlei data naar gebruikers van apps stuurt.