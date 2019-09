Begin september tekende Antonio Brown een contract van 21 miljoen euro bij de New England Patriots, een paar dagen erna werd hij beschuldigd van verkrachting. Zijn verleden schetst een verontrustend beeld.

Na negen seizoenen lopen en tackelen bij de Pittsburgh Steelers en een mislukte passage van enkele maanden bij de Oakland Raiders leek Antonio Brown zijn zaakjes op orde te hebben. Op 7 september bereikte hij een deal met de New Engeland Patriots, goed voor 13,5 miljoen voor één seizoen en tekengeld van nog eens 8 miljoen. Twee dagen later was het team uit Massachusetts bereid om hem voor een tweede seizoen nog eens 18 miljoen extra te betalen. Mét de zegen van quarterbackTom Brady, die bereid was om zijn nieuwe ploegmaat tijdelijk in huis te nemen. ...