Een onverhoopte titel in 2016, drie kwakkelseizoenen met drie nieuwe zerken op het trainerskerkhof, en nu een wedergeboorte onder Brendan Rodgers en nu verrassend tweede plaats in de Premier League.

Een trainer, een voetballer en een zonsondergang. Een wondermooi, maar tegelijk zeldzaam beeld. Het was 8 juli en de lucht boven Évian-les-Bains kleurde donkerrood. In de verte was het Meer van Genève te zien, op de voorgrond stonden Brendan Rodgers en Youri Tielemans. Ze lachten alle twee. De jonge Belg, nog altijd maar 22 jaar, had getekend voor Leicester City en was meteen naar het oefenkamp in Frankrijk doorgereisd. Het was diep in de avond, maar de begroeting was warm en hartelijk. Ze poseerden graag nog even samen. Niet voor het obligate beeldje van speler-met-truitje en trainer-met-monkellachje, maar voor een foto die hun verhouding perfect illustreerde. De manager legde de linkerarm rond de schouder van zijn 'nieuwe' middenvelder, die antwoordde met een hand hug waar vriendschap en vertrouwen uit sprak. En dankbaarheid.

...