De werking nog meer professionaliseren en de jeugd nog dichter bij de A-kern brengen, dat zijn de troeven van het nieuwe Belfius basecamp van Club Brugge.

Bijna zeshonderd mensen op minder dan een uur een rondleiding geven langs gloednieuwe installaties én vervolgens na wat speeches en een spelersvoorstelling voorzien van een warme maaltijd: het was een huzarenstukje dat de mensen van Club Brugge woensdag voor elkaar kregen bij de officiële opening van het nieuwe oefencomplex in Westkapelle, Knokke-Heist. Wat de gasten zagen was state of the art, een modern sportcomplex waarin het fantastisch werken moet zijn. We hadden al het Neerpede van Anderlecht en Standard heeft zijn vernieuwde Sart-Tilman, KAA Gent werkt in een trainingscentrum dat Hein Vanhaezebrouck nog ontwierp en nu is er dus ook zo'n complex voor Club, waar U18, U21 en A-ploeg terecht kunnen. Kostprijs: 13 miljoen euro. KRC Genk en Antwerp blijven niet achter, ook daar wor...