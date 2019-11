Nieuwbakken Rode Duivel Elias Cobbaut: 'Met de jaren ben ik gekalmeerd'

Alain Eliasy Journalist bij Sport/Voetbalmagazine

Zijn selectie voor de Rode Duivels is een nieuw hoofdstuk in zijn bizarre jaar 2019. Van zijn mysterieuze enkelblessure en zijn one-to-one met Sergio Agüero tot zijn geloof in Vincent Kompany. Een openhartige gesprek met Elias Cobbaut.

© KOEN BAUTERS