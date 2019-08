Met de Nigeriaanse spits Onuachu (25) haalde KRC Genk een garantie voor goals.

Zijn droomclub is Arsenal, gaf Paul Onuachu in een interview met de Deense krant Politiken aan, en hij voegde er realistisch aan toe: 'Maar die zitten waarschijnlijk niet op mij te wachten.' In afwachting kan een tussenstap in België een goeie brug naar de Premier League vormen voor de zesvoudige Nigeriaanse international. Pas in maart debuteerde hij als Nigeriaans A-international en met zijn deeln...