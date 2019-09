In mei van dit jaar streek Udi Shochatovitch in het noorden van Limburg neer. Een verrassing voor iedereen, behalve voor de gewezen advocaat van Pini Zahavi zelf. Een gesprek.

Het Soevereinstadion in het noorden van Limburg is omgeven door naaldbossen. Tussen de dennen huist sinds kort een exotische figuur: Udi Shochatovitch. De 53-jarige heeft roots in Israël, maar omschrijft zichzelf als 'een Londenaar aan het hoofd van een Belgische club en een academie in Afrika'. Hij leidde al enkele levens vooraleer hij Lommel SK overnam. Hij was student rechten aan de University of East London, zakenadvocaat, ex-gerant van een busbedrijf in Roemenië, bestuurslid bij Maccabi Haïfa, dat eigendom is van zijn oom Jacob Shashar, en ook nog eens juridisch adviseur van supermakelaar Pini Zahavi, die dankzij hem een boontje kreeg voor Royal Excel Mouscron. Zijn veelzijdigheid, zijn uitgebreid netwerk en zijn vele tentakels wil hij inzetten tot profijt van de groen-witten. 'Lommel was jarenlang een sympathieke club met warme mensen. Nu moet de club een stap hogerop zetten', zegt hij met gebalde vuist. In de toekomst moet er een nieuw stadion komen, maar eerst heeft de nieuwe sterke man nog andere katten te geselen: de structuur professionaliseren en zoveel mogelijk aanwezig zijn op de club.

...