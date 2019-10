De Nations League verliep slecht, maar in de EK-kwalificaties doet Noord-Ierland goed mee met Nederland en Duitsland.

'Atletisch zijn we goed, maar aan de bal moet het beter.' Dat was de analyse van de bondscoach van Noord-Ierland Michael O'Neill, al sinds 2011 aan de slag bij de federatie. Hij wist Noord-Ierland te plaatsen voor het EK in Frankrijk, waar de debutant op dit tornooi zelfs de eerste ronde overleefde, om te sneuvelen tegen Wales. Op weg naar het WK in Rusland bleven de Noord-Ieren...