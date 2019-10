Een rijke traditie en aantrekkingspool voor groundhoppers, maar niet altijd een onbezorgd bestaan of goedgevulde prijzenkast. Traditionsvereine, aflevering 4: Notts County.

Zaterdag 4 mei 2019, iets voor zes uur 's avonds. Op de staanplaatsen van de County Ground van Swindon Town vloeien er tranen. De bijna 3000 meegereisde supporters van Notts County hoopten op The Great Escape, maar het mocht niet zijn. Fans klemmen de vlaggen - met daarop het stichtingsjaar (1862), een bal en twee eksters ( magpies) - stevig in de handen. Het onvermijdelijke is gebeurd. De oudste professionele voetbalclub ter wereld, in 1888 een van de twaalf founding members van het Engelse profvoetbal, verdwijnt voor het eerst in haar geschiedenis uit de Football League. ' A season from hell', noteerde de BBC. 'Zoals dat alleen bij Notts County mogelijk is: starten aan het seizoen als uitgesproken titelfavoriet, maar uiteindelijk degrade...