Met een 0-2 op Lommel herpakte OH Leuven zich na het afscheid van sportief adviseur Frank Vercauteren. Vrijdag strijden ze met Westerlo om de leiderspositie in 1B.

OH Leuven leek na acht speeldagen af te stevenen op de eerste periodetitel in de Proximus League. Tot sportief adviseur Frank Vercauteren, die een succesvolle tandem vormde met T1 Vincent Euvrard, verrassend koos voor een avontuur bij Anderlecht. De ambitieuze Leuvenaars verloren hun twee daaropvolgende wedstrijden, tegen Lokeren en Roeselare, allerminst de ploegen in vorm. Was de impact van Vercauteren, die...