Oud-Heverlee Leuven pakte de eerste periodetitel in de Proximus League. Hoe komt dat?

Op het veld van Excelsior Virton afgelopen vrijdag volstond één doelpuntje van OH Leuven in het begin van de wedstrijd en nadien secuur verdedigend werk om met een 0-1- zege de eerste periodetitel binnen te halen. Niettemin verdiend, want met nog één wedstrijd minder gespeeld dan de concurrentie, aangezien de topper tegen Union een week eerder stilgelegd werd na problemen met de verlichting. De Proximus League slaakt een zucht van opluchting dat de topper tussen Virton en OHL niet op een gelijkspel eindigde, want dat kon mogelijk een hele procedureslag met zich meebrengen. Dan zou immers het resultaat in het duel OHL-Union van doorslaggevend belang worden.

