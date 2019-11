Olivier Swolfs kreeg als financieel directeur van Waasland-Beveren een schorsing opgelegd door de Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond. Maar ontslag nam hij nog altijd niet.

Er is in het Staatsblad nog geen enkel document verschenen over een ontslag van Olivier Swolfs bij Waasland-Beveren. Voorlopig is de man - ten minste officieel - nog altijd bestuurder bij de club. Nochtans kreeg Swolfs in juni 2019, bijna een halfjaar geleden, een effectieve schorsing van één jaar opgelegd door de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Swolfs ging niet in beroep.

...