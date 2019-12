De intussen 34-jarige oud-speler van KAA Gent heeft er een moeilijk jaar op zitten bij het Braziliaanse Santos.

Afgelopen zondag werd het Braziliaanse kampioenschap afgesloten met de topper Santos-Flamengo. Een wedstrijd zonder belang, want Flamengo was al een tijdje zeker van de titel. Bij Santos, de club die in de jaren 60 zijn glorieperiode kende met Pelé, niet op het wedstrijdblad: Bryan Ruiz. Dat is al een héél seizoen zo. De Costa Ricaan speelde zijn laatste match voor Santos op 12 november 2018. Een kleine blessure zorgde er toen...