Halfweg de jaren negentig werd België met de snelheid van een raket doorkruist door Mario Stanic. In enkele maanden tijd won de Kroaat de dubbel met Club Brugge en kaapte hij de titel van topschutter weg alvorens door te reizen naar Parma en Chelsea. Interview in biografievorm met een instant legend van Club Brugge.

Zijn kortgeschoren kapsel en het gladde aangezicht heeft hij al lang ingeruild voor een paardenstaartje en een mooi gesnoeid baardje. In een van de veelkleurige divans in Kaptol Boutique, een lounge bar annex cinema in het centrum van Zagreb, zit een verzorgde en elegante versie van de Mario Stanic die twintig jaar geleden in België neerstreek. Stanic 3.0.

...