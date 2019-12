Met het naderen van het jaareinde worden volop sporttrofeeën uitgereikt en ook daar gooit eerstejaarsprof Remco Evenepoel hoge ogen. Op bezoek in het Vlaams-Brabantse Schepdaal, waar de wielersensatie woont en thuis is.

Schepdaal is een heel gewoon dorpje. Vlaamse rand, krap 6000 inwoners, in 1977 onder impuls van Volksunieburgemeester Jef Valkeniers gefusioneerd met Dilbeek. Urbain Servranckx - Urbanus - werd hier geboren, Goedele Liekens woont er nog steeds. 450 jaar geleden mocht Pieter Bruegel de Oude hier graag de glooiende groene weiden schilderen, maar daar hebben de Vlaming en zijn baksteen de laatste decennia een flink stuk vanaf geknaagd. De N8 van Brussel naar Ninove, waar baanwinkels meer spullen verkopen dan een mens ooit nodig kan hebben, klieft het dorp doormidden. Ooit reed hier een tram vanuit Brussel-centrum rechtstreeks de heuvels van het Pajottenland in, vandaag herinnert enkel nog het nationale trammuseum aan die tijden. De auto's razen voorbij.

...