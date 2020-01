Kemar Roofe kwam als een nobele onbekende aan bij Leeds United en vertrok mede dankzij de maniakale ingrepen van Marcelo Bielsa als een halfgod uit Elland Road. Een terugblik vanuit West Yorkshire.

Sommige inwoners van de wijk Walton Chase herinneren zich nog levendig hoe begin jaren 2000 de flitspalen als paddenstoelen uit de grond schoten langs de verbindingsweg tussen hun dorp Thorp Arch en het stadje Wheterby dat vijf kilometer verderop ligt. Volgens de overlevering was dat voornamelijk de schuld van enkele hardrijders van Leeds United. De drievoudige Engelse landskampioen speelde op dat moment in de Premier League en de sterren maakten er een gewoonte van om na hun werkdag uit het trainingscomplex weg te stuiven en met hun peperdure Porsches en Lamborghini's te racen richting Wheterby.

Manager Marcelo Bielsa komt spontaan met de inwoners van de aanpalende huizen keuvelen en hij stemde er zelfs mee in om enkele bomen te kappen die het zicht belemmerden van bepaalde buurtbewoners. 'Bouwpromotoren proberen in de omgeving voor alles en nog wat een bouwvergunning aan te vragen. Maar zolang Leeds United hier zijn uitvalsbasis heeft, kunnen er geen grote bouwprojecten ontwikkeld worden', zegt een man die hier al zes jaar een huis betrekt en liever anoniem blijft. Drie seizoenen lang is Kemar Roofe een van de eerste spelers die zich 's morgens voorbij de bewakingsagenten en de camera's van CCTV wurmen en hun wagen parkeren bij het hoofdgebouw. Op een dag komt Roofe zelfs aangetuft met een bolide die op een legervoertuig lijkt, maar voor de rest valt hij nauwelijks op. Althans niet naast het veld. Het jeugdproduct van West Bromwich Albion heeft bij Oxford United een zekere status bereikt en moet in West Yorkshire zijn reputatie van goalgetter waarmaken. 'We kregen van de fans van Oxford te horen dat we veel plezier zouden beleven aan Roofe. De verwachtingen lagen dus hoog', herinnert Jordan Botaka zich. 'The Championship, League One en League Two zijn oorlogsgebieden en het zijn spelers als Roofe die kunnen uitblinken met hun precisie, balaannames en tempowisselingen. Op training liet Kemar meteen zien dat hij gemakkelijk kon scoren. Tijdens een van de eerste trainingen in de voorbereiding werden alle aanvallers bijeen geroepen om afwerkingsoefeningen uit te voeren. Hij schoot een voorzet vol in de kruising met rechts. Iedereen zei: that's nice, en doe nu hetzelfde met links. Hij kreeg direct een tweede bal toegespeeld en hij trof met links ook de kruising. Hij draaide zich om, keek iedereen aan, maar hij zei niets. Je kon hem wel horen denken: I got it all. Hij was toen even dé man.'Een van de ontdekkers van Roofe is Andrea Iore, sinds 2014 werkzaam als scout voor Leeds United. De Fransman ziet hem in het seizoen 2015/16 live aan het werk tegen York City, Morecambe en in een FA Cupmatch tegen Swansea City, waarin hij twee scoort. 'Hoe meer ik Roofe ging bekijken, hoe meer ik van hem wilde zien', zegt Iore. 'We hebben hem gedurende een paar maanden gescout en we waren het eens dat hij het niveau had voor The Championship. Hij gaf ons telkens de indruk dat hij beter zou worden als hij omringd zou worden door betere voetballers. Op technisch vlak oversteeg Roofe veruit het niveau in vierde klasse - in League Two wordt er amper gevoetbald - en ondanks zijn lichaamsbouw viel het mij op dat hij stevig op zijn benen stond en sterk was als hij met de rug naar doel moest voetballen.' Een eerste poging om Roofe in januari 2016 naar Elland Road te halen mislukt, maar begin juli wordt na goedkeuring van de nieuwe manager Garry Monk de deal beklonken voor een bedrag van 3,5 miljoen euro. Naar de normen van The Championship is dat niet genoeg om beschouwd te worden als een zogenaamde marquee signing. Bij Oxford United had hij 26 keer gescoord, maar kan het spelertje uit de lower leagues dat ook op een hoger echelon herhalen? Binnenskamers wordt er niet getwijfeld aan Roofe, maar iedereen beseft dat hij tijd nodig zal hebben om het niveauverschil tussen vierde en tweede klasse te verteren. In de eerste match van het seizoen krijgt Leeds met 3-0 klop van QPR en wordt Roofe een kwartier voor tijd vervangen. Het is het begin van een periode waarin hij veel op de bank zit en door de manager zowat overal wordt uitgespeeld behalve op zijn beste positie als diepe spits. Het is zeker niet zo dat hij niet geliefd is bij de achterban, maar buitenstaanders beginnen zich af te vragen of Roofe zijn investering wel waard is. De fans moeten uiteindelijk tot de veertiende speeldag wachten voor ze Roofe tegen Aston Villa zijn eerste goal zien maken voor de Peacocks. The Roofe, zoals zijn bijnaam luidt in de kleedkamer, sluit het seizoen af met een magere vier goals in 49 duels. Het is pas in zijn tweede campagne met Leeds United dat hij flarden van zijn werkelijke potentieel laat zien. Zoals thuis tegen Newport County in de EFL Cup, de opvolger van de League Cup, waarin hij een hattrick maakt. Het komt zijn naambekendheid ten goede: bij thuismatchen duiken er meer en meer jonge fans op met Roofes naam op hun shirt en de klassieker ' The roof is on fire' stijgt geregeld op vanuit de tribunes. 'Bij elke bal die binnenging, krikte hij zijn populariteit op', aldus Lee Sobot, Leedswatcher voor de Yorkshire Post. 'En in de kleedkamer was hij ook heel graag gezien - dat kon je afleiden aan de reacties op Instagram. Hij post geregeld familiekiekjes - Roofe is een echte familiemens - en veel van zijn teamgenoten likten zijn foto's en reageerden er ook op.' De aanhang van Leeds United ziet in Roofe een speler die vol overgave elk duel aangaat. Roofe is een gif voor de verdedigers en drijft hen tot waanzin. Hij gaat agressief jagen als zijn ploeg de bal niet heeft en is altijd in beweging in balbezit. Als aanvaller wordt er niet van hem verwacht dat hij twaalf kilometer per wedstrijd loopt, maar in theorie kan hij die afstand wel afleggen binnen de negentig minuten. 'Bij Leeds heeft Kemar getoond dat hij over het volledige pakket beschikt die een moderne aanvaller moet hebben', zegt fysiektrainer Benoit Delaval, die veertien jaar actief was bij Lille en in de zomer van 2018 Bielsa gevolgd is naar Engeland. 'Wat hij op het veld toont, is een combinatie van zijn intrinsieke talent en zijn harde werk. Hij werkt meer dan een gemiddelde speler. Het is gemakkelijk om tijdens de eerste trainingen een coach te verleiden, maar bij Kemar was dat meer dan een pose. Op het veld trainde hij aan honderd procent en in de gym ging hij ook voluit. En hij heeft de capaciteiten om die inspanningen elke dag te herhalen. In de week of tijdens het seizoen was er wat hem betreft geen tijd om te verslappen. Hij werkte zijn individuele programma tot in de puntjes af en was elke dag drie kwartier tot een uur bezig met zijn lichaam. Ik moest hem nu en dan intomen...' Roofe meldt zich vroeger op de club om aan zijn techniek te schaven, naar doel te trappen en zijn spieren op te warmen. Botaka kan zich niet herinneren dat hij een keer vóór zijn maatje op de club was. 'Je zag aan die jongen dat hij de ambitie had om zich te vervolmaken. Hij was niet tevreden met wat hij bereikt had en waar hij zat. Hij wilde klaar zijn om hogerop te gaan. Dat is een van de redenen waarom ik hem zo respecteerde. Wanneer mensen hem voor het eerst zagen, was er vaak sprake van onderschatting. Ze verkeken zich op zijn lengte. Ik weet wat ze dachten: 'Is dat een spits? Hij is te klein en niet breed genoeg gebouwd om vooraan te spelen.' Maar hij is een krijger. Hij heeft een perfecte lichaamsbeheersing en hij heeft het bewijs geleverd dat je niet groot hoeft te zijn om een goede spits te zijn in Engeland.' Wanneer Patrick Bamford eind juli 2018 voor 11,7 miljoen euro, inclusief bonussen, wordt weggekaapt bij reeksgenoot Middlesbrough, ziet het ernaar uit dat Roofe zal zakken in de hiërarchie. Maar het is Roofe die van Bielsa verrassend genoeg de voorkeur krijgt in de punt van de aanval. Roofe is geen Romelu Lukaku maar met zijn profiel - explosief op de eerste meters, een bovengemiddeld uithoudingsvermogen en onwrikbaar in de lijf-aan-lijfgevechten - is hij geschikt voor het pressingvoetbal van Bielsa. Al loopt Roofe op een dag een blessure op tijdens een wedstrijd na een zoveelste sprint aan een hoge intensiteit. Roofe had namelijk schrik om uitgekafferd te worden door Bielsa mocht hij geen druk hebben gezet op de verdediging. 'Roofe is het soort speler dat zich maar verder blijft ontwikkelen', beweert Sobot. 'Maand na maand. Jaar na jaar. Bielsa heeft vorig seizoen bijna het maximale gehaald uit Roofe. Hij heeft hem zeg maar helemaal tot leven gewekt. En Roofe heeft sinds zijn vertrek bij Leeds vaak genoeg herhaald dat hij veel heeft bijgeleerd onder Bielsa. Maar wat zou er gebeurd zijn mocht Bamford, die als aanvalsleider werd gehaald, niet getroffen zou zijn geweest door een knieblessure? Door die blessure heeft hij meer dan twintig duels moeten missen en daarvan heeft Roofe geprofiteerd om de nieuwe nummer één te worden. Ik zal niet zeggen dat Roofe geen essentiële pion geworden zou zijn in het elftal van Bielsa, maar hij zou volgens mij minder doelpunten gescoord hebben. Ik weet dat ze graag meer samen hadden gespeeld, maar door blessures is dat te weinig gebeurd.' Rond de kerstperiode maakt Roofe zich bijna onsterfelijk bij de Leedssupporters wanneer hij in een tijdspanne van drie dagen twee wedstrijden helemaal op zijn kop zet. Hij scoort op 23 december in de 94e minuut de winning goal op Aston Villa na een 2-0-achterstand en op Boxing Day maakt hij zelfs twee doelpunten in blessuretijd tegen Blackburn Rovers. Alsof Roofe pas wakker wordt wanneer de klok genadeloos wegtikt. 'De dag na de wedstrijden tegen Aston Villa en Blackburn kwam hij trainen alsof er niets gebeurd was', aldus Delaval. 'Hij was blij dat hij zijn job had gedaan. Er was geen euforie en hij liet zich niet vangen aan excessen. Niets van dat alles. Hij is een machine. En hij blijft in alle omstandigheden een top professional.' Doorheen het seizoen ziet Roofe hoe Bielsa zijn bijnaam El Loco alle eer aan doet. Hoeveel trainers zouden elke dag 45 minuten stappen van hun woonplaats naar hun werkplek? Hoeveel trainers zouden ondanks een contract met zes nullen een eenkamerappartement huren boven een winkeltje? Van augustus tot februari krijgen de spelers welgeteld vijf dagen vrijaf en de Argentijn laat zijn jongens elke woensdag een sessie murderball afwerken waarbij er elf tegen elf wordt gespeeld en geen vrije trappen worden gefloten. Wat erop neerkomt dat de bal constant rolt. Bielsa laat voor ruim 700.000 euro renovatiewerken uitvoeren aan het trainingscomplex, maar hij houdt de spelers ook een spiegel voor. Zo sleurt hij Roofe en zijn ploegmaats mee naar de wijde omgeving van de trainingsvelden om gedurende drie uur afval op te rapen. Na het klusje brengt hij zijn boodschap over aan de spelers. 'Zo hard moeten de fans werken om een match te kunnen bijwonen. Jullie moeten hen dus respecteren.' Roofe heeft nochtans geen lessen in bescheidenheid nodig. Hij kiest niet voor het mondaine Harrogate, een soort plattelandsversie van Knokke, of Bridgewater Place, een 145 meter hoge wolkenkrabber in het hart van Leeds waar een aantal spelers hun domicilie hebben. Roofe verdeelt zijn tijd liever tussen een hotel in de stad en de familiewoning op het platteland. Botaka: 'Zijn gezin komt op de eerste plaats. Maar hij is gek op auto's. Klassieke auto's, oude auto's en old school custom cars. Hij kwam bij wijze van spreken om de week met een nieuwe wagen aangereden. Hij kocht ze niet, maar hij kende iemand die een garage had en hij mocht ermee rondrijden. Verder heeft hij ook iets met mode. Hij heeft zijn eigen merk en het was een onderwerp dat vaak terugkwam tijdens onze gesprekken. Ik was zelf bezig met het creëren van mijn eigen kledinglijn en aangezien hij er al een had, heb ik hem raad gevraagd. Ik wilde weten hoe hij begonnen is. Hoe hij zijn merk had gelanceerd en op de markt had gezet. En ik was benieuwd hoe die passie voor mode er bij hem gekomen was. Want hij stopt er veel energie in. Ik vind het altijd leuk om te weten hoe een voetballer naast het veld met zijn leven omgaat. Heeft die persoon hobby's waar hij zich mee bezighoudt?' De niet-promotie van Leeds United naar de Premier League heeft gevolgen voor Roofe. De onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst blijven aanslepen en bij het ingaan van de zomer is het duidelijk dat Roofe mag fluiten naar een topcontract zoals grootverdiener Bamford. Het voedt de geruchten over een vertrek van de topschutter van Leeds en er zou interesse zijn van Crystal Palace en Newcastle. Een telefoontje van Vincent Kompany is voldoende en op 6 augustus tekent hij een contract van drie jaar tekent in het Lotto Park. Op Elland Road is de verslagenheid groot en supporters die al een shirt hebben gekocht met de naam en het rugnummer 7 van Roofe mogen hun exemplaar gratis inruilen in de fanshop. 'Mochten we gepromoveerd zijn, dan had Kemar zeker zijn plaats gehad in de kern van Leeds United', zegt Iore. Op de vraag wat zijn volgende doel was, antwoordde Roofe ooit: elke dag beter worden. Bij Leeds had hij destijds een aanpassingsperiode nodig voor hij gewend raakte aan zijn nieuwe habitat in The Championship en dat zal dit seizoen niet anders zijn bij Anderlecht.