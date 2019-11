Op 26-jarige leeftijd is Tessa Wullaert een van de sleutelfiguren van een Belgische selectie in volle groei. Voor ze het mooie weer maakte bij de Red Flames en Manchester City, speelde Wullaert twee jaar de pannen van het dak bij Standard. Terugkeer naar een scharniermoment aan de oevers van de Maas.

Het is stilaan een vertrouwd beeld: Tessa Wullaert - 1,68 meter, haren strak gebonden, aanvoerdersband rond de arm - maakt zich klaar voor de toss van de Red Flames. In de zomer van 2018 vertrok ze naar Manchester City, bij de nationale ploeg werd ze kapitein na het afscheid van Aline Zeler. Vandaag is de West-Vlaamse een van de grote namen in het Belgische voetbal.

