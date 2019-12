Ooit in eenzelfde adem genoemd met maatje Neymar, kwijnde Ganso de voorbije seizoenen anoniem weg in het Europese voetbal. Bij Fluminense knoopt hij weer aan met zijn roemrijke verleden.

In de periode tussen 2009 en 2012 domineerde het Braziliaanse Santos de voetbalgesprekken in Zuid-Amerika. Door de puike resultaten - onder meer winst van de Copa Libertadores in 2011 - maar misschien nog meer door de spectaculaire manier van spelen. Daar waren twee wonderknapen voor verantwoordelijk: Neymar Jr. en Ganso. Hoe het die eerste is vergaan weten we allemaal, veel...