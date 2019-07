Zes weken lang kiest Sport/Voetbalmagazine de beste voetballer aller tijden uit een bepaald land. Deel 5: het verhaal van Andrés Iniesta, een Spaanse artiest die te frêle leek voor het topvoetbal maar die alles en iedereen lik op stuk gaf. Zelfs zijn depressie.

Andrés Iniesta is een man van weinig woorden. Een interview met hem is geen rit op een achtbaan waarbij je van opwinding met moeite een gil kunt onderdrukken. Het is doorgaans één langgerekte geeuw van dooddoeners. Toch is dat niet de échte Iniesta. Om toegang te krijgen tot de essentie van don Andrés moet je andere mensen aan het woord laten, getuigen die de wonderlijke voetballer én mens van dichtbij hebben meegemaakt.

...