Door de jaren heen werd Christophe Henrotay geïntroduceerd in het centrum van de macht en werd hij een belangrijke speler op de wereldmarkt.

Soms nemen machtige figuren zijn naam in de mond. Dat zijn dan de zeldzame ogenblikken waarop Christophe Henrotay in de schijnwerpers komt, want hij slaagt erin een oogverblindend bestaan in Monaco te leiden en toch uit de spotlichten te blijven. Zelfs wanneer hij in de tribunes van Sclessin zit, zoals tijdens een vriendschappelijke interland Japan-Mali in 2018, laat hij zijn rechterhand Christophe Cheniaux naast Mogi Bayat, Emilio Ferrera en Herman Van Holsbeeck plaatsnemen.

...