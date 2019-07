De finale pleidooien over het matchfixingdossier rond KV Mechelen en Waasland-Beveren vonden plaats in een armtierige setting.

Hemeltergend was het. Na urenlange, vaak saaie pleidooien legde het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) plots Elisabeth Matthys het vuur aan de schenen. De leading lady in de verdediging van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) moest onderbouwen waarom een club ook meer dan een jaar na de beweerde feiten nog een degradatie kon oplopen vanwege matchfixing. Maar net toen Matthys begon te antwoorden, vloog er een vliegtuig over Vilvoorde. Daardoor was de KBVB-advocate in een groot deel van de zaal niet te verstaan.

...